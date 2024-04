Unbekannte stehlen Kettensägen aus Transporter

Diebe haben nachts in Augsburg-Lechhausen aus einem Transporter Kettensägen gestohlen. Der Schaden ist kein geringer.

Zu einem Diebstahl aus einem Transporter in der Hardenbergstraße in Lechhausen ist es in der Nacht auf Montag gekommen.

Laut Polizei verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem an der Straße abgestellten Fahrzeug und entwendeten drei Kettensägen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)