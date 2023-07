Unbekannte stehlen Rollator von 90-jähriger Frau

Eine Seniorin stellt ihren Rollator unter eine Treppe. Als sie ihn Zeitungen aus dem Briefkasten holen will, ist die Gehhilfe weg. Nun ermittelt die Polizei in Augsburg.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch vergangener Woche in der Schillstraße einen Rollator gestohlen. Nach Angaben der Polizei könnte auch ein Einzeltäter für den Diebstahl verantwortlich sein. Die 90-jährige Besitzerin hatte ihren Rollator an dem Tag gegen 8 Uhr unter einer Treppe gestellt, so die Polizei. "Als sie gegen 19 Uhr Zeitungen aus dem Briefkasten holen wollte, stellte sie fest, dass ihr Rollator nicht mehr da war", heißt es von den Beamten, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Hinweise entgegennehmen. (jaka)