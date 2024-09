Unbekannte Täter demolieren geparkte Autos

Unbekannte Täter haben am Sonntag einen schwarzen Audi in der Schillstraße in Lechhausen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war das Auto in der Zeit von 19.40 Uhr bis 20.40 Uhr auf einem Tankstellengelände abgestellt gewesen. In diesem Zeitraum sei der Audi „rundherum“ beschädigt worden, so die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. Ein ähnlicher Fall ereignete sich ebenfalls am Sonntag in Haunstetten. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Rennradfahrer einen roten Opel in der Lupinenstraße. Gegen 13.45 Uhr war es laut Polizei offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Rennradfahrer und der Fahrerin des roten Opels gekommen. Anschließend soll der Rennradfahrer gegen die Beifahrertür des Autos getreten haben. „Hierbei entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 1000 Euro“, so die Polizei, die in dem Fall unter der Nummer 0821/323-2710 um Hinweise bittet. (jaka)

