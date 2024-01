Unbekannte Täter dringen in Werkhalle ein

Die Polizei in Augsburg ermittelt im Fall eines Einbruchs in eine Werkhalle, bei der auch etwas gestohlen wurde.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag in der Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr gewaltsam in eine Werkhalle in der Steinernen Furt eingedrungen. Die Täter machten Beute, deren Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Eurobereich liegt, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)