Unbekannter begeht Unfallflucht in Lechhausen

Nach einer Unfallflucht im Stadtteil Lechhausen bittet die Augsburger Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 13 Uhr bis 15.30 Uhr einen geparkten Pkw in der Schenkendorfstraße in Lechhausen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)