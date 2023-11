Unbekannter beschädigt geparkten Opel Corsa

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 10.30 und 15 Uhr in der Elisabethstraße in Lechhausen ein geparktes Auto beschädigt. Der Schaden, der an dem geparkten Opel Corsa entstand, wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ina)