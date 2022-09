Unbekannter bricht Kellerabteile von Mehrfamilienhaus auf

Ein Dieb hat aus einem Mehrparteienhaus in Augsburg-Lechhausen Handwerksmaschinen wie eine Bohrmaschine gestohlen. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht auf Samstag, sind in einem Mehrfamilienhaus in der Klausstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen worden. Bei zwei Abteilen wurden nach Angaben der Polizei die Vorhängeschlösser aufgezwickt und anschließend hochwertige Handwerksmaschinen, etwa eine Bohrmaschine, eine Flex und eine Stichsäge, aber auch andere Gegenstände gestohlen.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.500 Euro, der Sachschaden hingegen lediglich etwa 100 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2310. (jaka)