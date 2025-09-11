Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Unbekannter Dieb stiehlt Fahrrad

Augsburg-Lechhausen

Unbekannter Dieb stiehlt Fahrrad

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Diebstahls im Stadtteil Lechhausen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.
    Ein Diebstahl in der Zugspitzstraße in Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Diebstahl in der Zugspitzstraße in Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag ein Fahrrad in der Zugspitzstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 61-Jähriger gegen 13.30 Uhr sein Rad in der Straße abgestellt. „Als er rund zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl“, so die Polizei. Der Wert der Diebesbeute werde derzeit ermittelt, heißt es von der Polizei, die um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 bittet. (jaka)

