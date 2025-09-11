Unbekannter Dieb stiehlt Fahrrad

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag ein Fahrrad in der Zugspitzstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 61-Jähriger gegen 13.30 Uhr sein Rad in der Straße abgestellt. „Als er rund zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl“, so die Polizei. Der Wert der Diebesbeute werde derzeit ermittelt, heißt es von der Polizei, die um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 bittet. (jaka)
Augsburg-Lechhausen
