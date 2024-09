Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Steinernen Furt in Lechhausen einen E-Scooter gestohlen. Das berichtet jetzt die Polizei.

Der Diebstahlschaden bewegt sich demnach im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)