Unbekannter entwendet Roller

Ein Unbekannter hat im Augsburger Stadtteil Lechhausen einen Roller gestohlen.

Einen Diebstahl in der Schillstraße in Lechhausen meldet die Polizei. Ein unbekannter Täter hat dort am Dienstag zwischen 23.30 und 23.50 Uhr einen Roller entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. (ina)