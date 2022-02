Unbekannter fährt Auto an und flüchtet von der Unfallstelle

Ein bislang unbekannter Fahrer ist nach einem Unfall in Lechhausen einfach davongefahren. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwoch in der Kantstraße gekommen. Ein 51-jähriger Mann parkte dort der Polizei zufolge seinen blauen Mazda gegen 15 Uhr am Fahrbahnrand. "Als er zwei Stunden später zum Wagen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront fest", so die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Wagen wohl touchiert und war, ohne den Unfall zu melden, davon gefahren. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 0821/323-2310 zu melden. (jaka)