Unbekannter Fahrer verursacht Unfall mit gestohlenem Auto

Ein Verkehrsunfall in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße am Samstag hat offenbar einen rätselhaften Hintergrund. Gegen 3 Uhr nachts hatten Passanten der Polizei mitgeteilt, dass ein beschädigter Fiat Panda in der Straße stehe. Die Polizeibeamten ermittelten, dass der Fiat offenbar zuvor in der Seidererstraße gestohlen und mit diesem ein Verkehrsunfall verursacht worden war. „Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten sich offenbar nach dem Unfall“, heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Kraftwagens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

