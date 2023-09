Unbekannter Täter entreißt Senior die Tasche

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist ein 82 Jahre alter Mann Opfer eines Raubes geworden. Der Senior wurde leicht verletzt.

Ein Raub hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in Lechhausen auf offener Straße ereignet. Opfer war ein betagter Mann. Laut Polizei war der 82-Jährige zu Fuß in der Schleiermacherstraße unterwegs, als ein Unbekannter ihm plötzlich die Tasche entriss. Dabei stürzte der Senior und verletzte sich leicht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen. (ina)