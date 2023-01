Unbekannter Täter schlägt Autoscheiben ein und durchwühlt Fahrzeuge

In Augsburg-Lechhausen werden mehrere Autos aufgebrochen und Teile wie Lenkräder ausgebaut. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch sind offenbar zwischen 4 und 7.50 Uhr an einem in der Klausstraße im Bereich der 62er-Hausnummern auf der dortigen Stellfläche geparkten BMW die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Anschließend baute der unbekannte Täter nach Angaben der Polizei das Lenkrad und den Tacho aus und durchwühlte das Fahrzeug wohl noch nach weiterem verwertbaren Diebesgut. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro, der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro. "Mutmaßlich in derselben Nacht wurde an gleicher Örtlichkeit ein weiterer BMW angegangen", so die Polizei. Auch hier schlug jemand zunächst eine Seitenscheibe ein, um anschließend das Lenkrad auszubauen. "Außerdem montierte der Täter auch noch die vorderen LED-Scheinwerfer unsachgemäß aus der Stoßstange", teilt die Polizei mit. Der Diebstahlschaden hier beläuft sich auf rund 2000 Euro, ähnlich hoch dürfte nach Schätzungen der Polizei der Sachschaden liegen. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)