Unbekannter Täter will Senior schlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Augsburg versucht, einen 75-Jährigen anzugreifen. Der Senior blieb unverletzt, die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag offenbar versucht, einen 75-Jährigen in der Blücherstraße zu schlagen. Nach Angaben der Polizei rempelte der Unbekannte den Senior an, scheiterte aber mit dem Versuch, ihn zu schlagen. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Hinweise entgegen. (jaka)