Unbekannter verkratzt Motorrad

Ein Unbekannter hat in Augsburg-Lechhausen ein Motorrad offenbar mutwillig beschädigt.

Am vergangenen Montag hat ein bislang unbekannter Täter das Motorrad eines 35-Jährigen auf einem Parkplatz in der Mühlhauser Straße in Lechhausen verkratzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Vorfall geschah in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)