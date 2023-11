Augsburg-Lechhausen

vor 49 Min.

Unbekannter wird beim Raddiebstahl beobachtet

Ein Anwohner hat in Augsburg-Lechhausen einen Fahrraddiebstahl beobachtet. Ein Unbekannter machte sich in einem Innenhof an einem Rad zu schaffen.

In der Nacht auf Freitag gegen 1.20 Uhr hat ein Anwohner in der Kurt-Schumacher-Straße beobachtet, wie sich ein Unbekannter im Innenhof an einem Damenrad zu schaffen. Kurz darauf fuhr er mit dem Fahrrad in Richtung Blücherstraße davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Personenbeschreibung des Diebes: circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit roter Jacke, weißer Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen. Neben dem Täter ist auch noch die Besitzerin des Fahrrades nicht ermittelt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. Auch die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ina)

