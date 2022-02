Treffpunkte für Jugendliche: Lechhausen und Bärenkeller bekommen Unterstände

Plus Junge Leute in den Augsburger Stadtteilen wünschen sich überdachte Treffpunkte. Die ersten sollen jetzt bald entstehen.

Seit vielen Jahren wird darüber diskutiert, wo sich Jugendliche in den Stadtteilen treffen können. Aus Jugendbefragungen hat sich herauskristallisiert, dass junge Leute vor allem ein Dach über dem Kopf wollen. Daraus hat unter anderem die Augsburger Jugendverwaltung ein Konzept mit überdachten Unterständen entwickelt, das jetzt vom Stadtrat beschlossen wurde.