Unfall beim Wenden: 24-Jährige muss ins Krankenhaus

Ein Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße auf Höhe der Johannes-Haag-Straße beschäftigt die Polizei in Augsburg. Nach Auskunft der Polizei war am Sonntag gegen 20 Uhr ein 34-jähriger Ford-Fahrer in südliche Richtung unterwegs gewesen. „Als er hierbei wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 24-jährigen Audi-Fahrerin, die in nördlicher Richtung unterwegs war“, so die Polizei. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 34-Jährigen. (jaka)

