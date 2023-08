Unfall beim Wenden: Seniorin fährt davon

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin hat in Augsburg-Lechhausen einen Unfall verursacht. Die Polizei fand die Seniorin und machte bei ihr einen Alkoholtest.

Als eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Katzbachstraße - Ecke Teplitzer Straße im Stadtteil Lechhausen wendete, fuhr sie dabei offenbar ein geparktes Auto an. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört, den Unfall bemerkt und die Polizei verständigt. Die 75-Jährige entfernte sich nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wenig später kam sie jedoch zur Unfallstelle zurück und konnte an ihrer Wohnanschrift von Polizeibeamten kontrolliert werden. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,6 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Seniorin. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 zu melden. (ina)