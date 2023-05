Unfall in Lechhausen: Radfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lechhausen hat ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 37-Jährige wurde nachts auf der Neuburger Straße von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Neuburger Straße auf Höhe der Schillstraße. Wie die Polizei berichtet, war eine 21 Jahre alte Autofahrerin stadteinwärts unterwegs, als plötzlich der Radfahrer die Straße querte. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine rote Ampel missachtet.

Er wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Eine Streife, die an der roten Ampel in der Schillstraße stand, beobachtete den Sturz des Radfahrers und leistete umgehend Erste Hilfe. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab, war der Radfahrer mit über 1,8 Promille unterwegs. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol gegen den Radfahrer und klärt nun den genauen Unfallhergang. Zeugen können sich unter der Telefonnummer0821/323-2310 melden. (ina/eva)