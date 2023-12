Unfallflucht: Geparkter Opel wird angefahren

Bei einem Unfall in Augsburg-Lechhausen ist ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden. Nun sucht die Polizei nach dem Verantwortlichen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Stätzlinger Straße in Lechhausen einen geparkten Opel beschädigt. Der Vorfall geschah in der Zeit von Mittwoch, 13 Uhr bis Donnerstag, 9.30 Uhr.

Nach Angaben der Polizei beging der Fahrer Unfallflucht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)