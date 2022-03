Unfallflucht in Lechhausen und Haunstetten: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht im Augsburger Stadtgebiet – einen in Lechhausen, einen in Haunstetten. Wohin sich Zeugen wenden können.

Wegen zweier Fälle von Unfallflucht im Augsburger Stadtgebiet sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Der Mitteilung zufolge ereignete sich der erste zwischen vergangenem Sonntag, 15.15 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in der Kolbergstraße. Dort hatte eine Frau ihren schwarzen VW Golf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Fahrzeug touchiert, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Augsburger Polizei: Unfallflucht in Kolberg- und Tattenbachstraße

Einen ähnlichen Fall meldet die Polizei aus der Tattenbachstraße. Zwischen vergangenem Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Als der Fahrzeughalter zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden war. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 400 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg-Süd bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (kmax)