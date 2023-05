Unfallflüchtiger wird gefasst: Aber wo ist das beschädigte Auto?

Als ein Passant in Augsburg einen Unfall samt Flucht beobachtet, informiert er die Polizei. Der Fahrer wird gefunden. Dennoch startet die Polizei einen Aufruf.

Ein Audi-Fahrer hat laut Polizei am vergangenen Montag einen Unfall in der Wartenburgerstraße in Augsburg-Lechhausen verursacht und ist geflüchtet. Ein Passant beobachtete allerdings den Unfall.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-Jährige mit seinem Audi gegen 23 Uhr gegen einen geparkten roten Opel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Zeuge erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Augsburg-Ost ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 20-Jährigen und sucht in diesem Rahmen nach dem beschädigten Opel und dessen Halter. Bei dem roten Opel könnte es sich um einen Opel Astra handeln. Es ist nicht auszuschließen, dass am Fahrzeug durch den Unfall ein Schaden hinten links entstanden ist.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)