Vandalen beschädigen Balkon, Glasscheibe und Hausfassade

Die Polizei in Augsburg sucht in drei unterschiedlichen Fällen von Sachbeschädigungen nach unbekannten Tätern. Die Taten ereigneten sich allesamt in Lechhausen.

Drei Fälle von Sachbeschädigungen in Lechhausen beschäftigen die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge wurden am Sonntag in der Zeit von 0.30 bis 7 Uhr mehrere Gegenstände auf einem Balkon in der Euler-Chelpin-Straße beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro", berichtet die Polizei, die nun nach dem unbekannten Täter sucht.

In der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, demolierten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Glasscheibe einer Eingangstür in der Zugspitzstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Zudem beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Samstag in der Zeit von 13 bis 19.30 Uhr eine Hausfassade in der Aspernstraße. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro", so die Polizei, die in allen Fällen unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)