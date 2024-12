Verkehrsteilnehmer fliehen nach Unfällen

Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf in der Euler-Chelpin-Straße angefahren. „Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in der Hammerschmiede in der Zeit von Mittwoch, 11 Uhr, bis Montag, 16 Uhr. In dem Fall „fuhr eine bislang unbekannte Person gegen eine Garage im Ginsterweg“, so die Ermittler. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Wiederum in Lechhausen floh ein bislang unbekannter Fahrer, nachdem er einen Verkehrsunfall in der Lützowstraße verursacht hatte. Im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr sei ein weißer Fiat-Kleintransporter beschädigt worden, der am rechten Fahrbahnrand geparkt worden war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

