Verkehrsteilnehmer flieht nach Unfall im Augsburger Stadtteil Lechhausen

Ein Unfall im Stadtteil Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Ein Opel wurde gerammt, der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Im Zeitraum von Samstag bis Montag ist es im Mühlangerweg zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Angaben der Ermittler hatte ein 24-Jähriger seinen schwarzen Opel gegen 12 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. "Als er am Montag gegen 14.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest", so die Polizei weiter. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)