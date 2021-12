Viel zu langsam unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer in Augsburg

In Lechhausen hat die Polizei einen Rentner aufgehalten, der bei winterlichen Straßenverhältnissen nur mit 10 km/h unterwegs war. Der Mann lieferte eine Begründung dafür.

Bei den aktuell winterlichen Straßenverhältnissen sind Abstand halten und angepasste Geschwindigkeit ein probates Mittel, um mit dem Auto unfallfrei ans Ziel zu kommen. Ein über 80-jähriger Senior nahm diese Ratschläge am Mittwoch allerdings etwas zu genau. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife gegen 16.20 Uhr in der Kulturstraße ein Autofahrer auf, der mehr als langsam mit nur rund 10 km/h unterwegs war.

Rentner fährt mit nur 10km/h durch die Kulturstraße

Den Grund stellten die Beamten bei einer Kontrolle am nahe gelegenen Wohnsitz fest: An dem Fahrzeug waren immer noch Sommerreifen montiert. Der Rentner erklärte schließlich, die zugehörigen Winterreifen seien noch in Spanien, daher sei er extra vorsichtig unterwegs. Die Beamten überzeugte das nicht. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und dafür eine entsprechende Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit angekündigt. Diese könne der Mann gegebenenfalls auch aus dem Ausland überweisen, heißt es weiter. (nist)