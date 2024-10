Vier Jugendliche schlagen gegen mehrere Autos

Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Lechhausen beobachtet, wie vier unbekannte Jugendliche in der Curtiusstraße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge schlugen. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Nach Angaben der Polizei entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. In einem weiteren Fall in Oberhausen hingegen ist ein Auto beschädigt worden.

Laut Polizei hatte eine 21-Jährige im Zeitraum von vergangenem Samstagabend, 20 Uhr, bis Montag ihren weißen Renault in der Weiherstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an den Reifen fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro, so die Polizei. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2510 entgegengenommen. (ina)