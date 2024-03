Zeugen beobachten: Mann wirft Autoscheibe mit Bierflasche ein

Ein aufmerksames Ehepaar hat in Augsburg-Lechhausen beobachtet, wie die Scheibe eines Autos eingeschlagen wurde. Es rief die Polizei.

In der Nacht auf Montag hat ein Ehepaar der Polizei gegen Mitternacht mitgeteilt, dass soeben zwei Personen in der Kreitmayrstraße in Lechhausen eine Autoscheibe eingeschlagen hätten.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe offenbar mit einer Bierflasche eingeworfen worden war. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Beamten einen 31-jährigen Tatverdächtigen und seine beiden Begleiter. Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert, er zeigte sich zunehmend unkooperativ den Beamten gegenüber, berichtet die Polizei.

Er musste die restliche Nacht im Polizeiarrest verbringen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 31-Jährigen. (ina)