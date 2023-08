Zeugen gesucht: Verkehrsteilnehmer flüchten nach Unfällen

Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei in Augsburg. Zwei geparkte Autos wurden von unbekannten Verursachern teils stark beschädigt.

Zu zwei Fällen von Unfallflucht ist es in den vergangenen Tagen in Lechhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, parkte eine Frau am Freitag gegen 12.15 Uhr ihren Porsche in der Singoldstraße auf Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand. "Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und losfahren wollte, stellte sie einen Schaden in Form von Kratzern und dem Bruch des integrierten Blinkers an der linken vorderen Stoßstange fest", heißt es von der Polizei. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der bei etwa 9000 Euro liegen soll.

Im zweiten Fall parkte ein Mann seinen Opel im Zeitraum von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, in der Euler-Chelpin-Straße auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden am linken Frontbereich, teilt die Polizei mit. Der Stoßfänger wurde durch einen Streifschaden stark beschädigt. Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf den Verursacher geben können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Nummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)