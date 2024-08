Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag mit seinem Auto unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte ihn gegen 21.45 Uhr. „Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv“, heißt es von den Ermittlern. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am selben Tag in Hochzoll. Hier war laut Polizei ein 21 Jahre alter Autofahrer gegen 23.20 Uhr unter Drogeneinfluss unterwegs; ein Drogenschnelltest unter anderem auf Cannabis sei positiv verlaufen, so die Ermittler. Sie unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen. (jaka)

