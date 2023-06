Zwei Autos angefahren: 19-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall

Ein junger Mann touchiert mit seinem Auto in Augsburg zwei andere Fahrzeuge. Als die Polizei am Unfallort ist, treffen die Beamten auf seinen Vater.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit zwei geparkten Autos in der Leipziger Straße kollidiert und danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs, als er die beiden Fahrzeuge touchierte. "Ein Passant bemerkte den Schaden an den Fahrzeugen und verständigte die Polizei", heißt es weiter. Wenig später trafen die Beamten zunächst den Vater des 19-Jährigen am Unfallort an. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, war der 19-Jährige alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen und hatte sich nach dem Unfall nach Hause begeben, so die Polizei. Dort wurde der junge Mann anschließend von der Polizei aufgesucht. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von knapp ein Promille. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. (jaka)