Zwei Hunde geraten in Augsburg aneinander - mit drastischen Folgen

Erst streiten in Augsburg-Lechhausen zwei Hunde - danach folgen ein Biss in den Finger, Schläge und ein 71-jähriger Mann muss in den Polizeiarrest.

Zwei Hunde sind sich in Augsburg beim abendlichen Gassigehen in die Haare geraten - die Sache endete mit Schlägen, einer abgebissenen Fingerkuppe und einem Einsatz der Polizei. Die beiden Tiere, ein Dobermann und ein Chow Chow, kamen sich den Angaben der Polizei zufolge am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Lützowstraße im Stadtteil Lechhausen zu nahe. Beim Versuch, die Hunde zu trennen, wurde die 74-jährige Dobermann-Besitzerin laut Polizei von ihrem eigenen Hund gebissen und verlor ersten Erkenntnissen zufolge dabei eine Fingerkuppe. Ihr 71-jähriger Ehemann soll sich dann eingemischt und den 25-jährigen Chow-Chow-Besitzer mit einer Taschenlampe attackiert haben. Der 25-Jährige wurde demnach mehrfach am Kopf getroffen.

Der 71-Jährige schlägt ohne Grund im Treppenhaus eine Nachbarin

Das Ehepaar ging anschließend nach Hause und wurde dort von einer Streifenbesatzung der Polizei angetroffen. Die Beamten forderten zuerst ein Rettungswagen für die Frau an, um deren Bisswunde versorgen zu lassen. Der Ehemann der Verletzten soll sich, so der Polizeibericht, gegenüber den Beamten "äußerst unkooperativ" verhalten und sich geweigert haben, seine Personalien anzugeben. Zudem soll er plötzlich und ohne erkennbaren Grund im Treppenhaus eine Nachbarin ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizisten bändigten den 71-Jährigen und fesselten ihn. Dabei beleidigte der Mann die Polizeibeamten und weitere anwesende Beteiligte. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund einem Promille, er wurde in den Polizeiarrest gebracht, damit er keine weiteren Straftaten mehr begeht. (jöh)