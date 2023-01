Lechhausener Moos ist wichtig für den Klimaschutz – und braucht mehr Wasser

Im Osten Augsburgs liegt eines der größten Niedermoore Bayerns. Wie Naturschützer den Niedergang stoppen wollen, das für Klimaschutz und Artenvielfalt wichtig ist.

Das Donaumoos ist vielen ein Begriff. Anders ist es mit dem Lechhausener Moos, das direkt an Augsburg grenzt. "Viele haben es nicht auf dem Radar", sagt Landschaftsökologe Richard Engelschall. Dabei zählt es zu den zehn größten zusammenhängenden Niedermooren in Bayern. Sie sind extrem wichtig für Klimaschutz und Artenvielfalt, aber von Zerstörung bedroht. Der Bund Naturschutz zeigt in einer neuen Studie auf, wie die Moorlandschaft vor den Toren der Stadt erhalten und verbessert werden müsste. Andernfalls seien negative Auswirkungen auf die Augsburger Klimaziele zu befürchten.

"In der Vergangenheit wurden die Weichen falsch gestellt, wir müssen gemeinsam den Schalter umlegen und bei allen Maßnahmen den Moorschutz intensiv mitdenken", sagte Christine Kamm vom Bund Naturschutz Augsburg am Freitag bei der Präsentation der Studie. Danach ist das Niedermoor zwischen Friedberg, Augsburg und Anwalting mit einer Ausdehnung von über 25 Quadratkilometern stark degeneriert durch Entwässerung, Siedlungsdruck und Straßenbau, aber auch durch landwirtschaftliche Nutzung.

Kaputte Moore setzen Treibhausgas frei

Dazu kommt, dass kaputte Moore mit einem höheren Ausstoß des Treibhausgases CO₂ das Klima belasten. Engelschall zufolge könnte allein das Lechhausener Moos den Erfolg der laufenden Klimaschutzaktivitäten der Stadt Augsburg um zehn Prozent mindern, wenn nichts getan wird. Derzeit setzt es laut Studie 75.000 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr frei. Intakte feuchte Moorböden können organischen Kohlenstoff dagegen speichern.

Besonders schlimm ist die Entwicklung an naturschutzfachlich wichtigen Bächen und Gräben, die das Lechhausener Moos durchziehen und immer stärker austrocknen, etwa der Siebenbrunnenbach, Forellenbach, Grenzgraben oder Höhgraben. Das zerstört den Lebensraum seltener Falter oder Libellen wie der Helm-Azurjungfer. Auch auf Wiesen und Äckern sowie an Baggerseen finden sich noch selten gewordene Arten, die bedroht sind, etwa Kibitz, Feldlerche, Rebhuhn oder Laubfrosch. Dazu kommt ein teils stark sinkender Grundwasserstand. Allein an der Messstelle in der St.-Anton-Siedlung ist er innerhalb eines halben Jahrhunderts um 1,20 Meter gefallen. Als mögliche Ursachen werden versiegelte Böden durch neue Siedlungen und Gewerbegebiete vermutet, aber auch eine zunehmende Bewässerung in der Landwirtschaft und auf Sportplätzen.

Vorschlag für Lechhausener Moos: Wasser aus Seen ins Moor pumpen

Der BN hatte deshalb ein vom bayerischen Naturschutzfonds gefördertes Projekt zur "Potenzialabschätzung" gestartet, wie das Lechhausener Moos erhalten und verbessert werden kann. "Wasser wird ein Kernthema sein", so Engelschall. Laut Studie wäre beispielsweise zu prüfen, ob man Wasser aus dem Kaisersee, Autobahnsee oder Friedberger Baggersee ins Moor und seine trocken fallenden Gräben leiten kann. Eine ähnliche Lösung gibt es für den Augsburger Stadtwald, wo Lechwasser aus der Staustufe 22 bei Unterbergen über den Lochbach eingeleitet wird. Auch aus zwei bestehenden Grundwasserpumpen beim alten Schlachthof könne Wasser statt in den Lech ins zwei Kilometer entfernte Moor abgeleitet werden, so ein Vorschlag.

Darüber hinaus schlägt die Studie vor, im Lechhausener Moos sogenannte Vorranggebiete für eine bessere Vernässung und für verschiedene gefährdete Arten festzulegen, um deren schwindende Lebensräume zu verbessern. Wenn beispielsweise mehr Äcker in Grünland umgewandelt werden würden, wäre vor allem die Landwirtschaft betroffen. "Die Bauern sind ein Schlüssel dafür, dass man weiterkommt", so Harald Ulmer, Agrarreferent des BN. Er verweist auf neue Fördermöglichkeiten, mit denen eine extensive Bewirtschaftung der Flächen gut honoriert werde. Ein offenbar betroffener Landwirt sagte dazu, er wünsche sich stattdessen eine direkte Klimaschutz-Förderung der Grundeigentümer. Andere Kritiker betonten, die Landwirtschaft sei nicht der Hauptverursacher von CO₂-Emissionen, dies sei ein gesamtgesellschaftliches Thema. Auf die Probleme durch neue Straßenplanungen verwies Thomas Frey, BN-Regionalreferent für Schwaben: Projekte wie die Augsburger Osttangente oder die Westumfahrung für Mühlhausen mitten im Niedermoor seien "inakzeptabel".

Richard Engelschall analysiert eine Bodenprobe im Lechhausener Moos, die er mit seinem Bohrstock entnommen hat. Foto: Michael Kienastl

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte auf Anfrage, "es ist klar, dass wir mehr Wasser in die Flächen bringen müssen". Das Lechhausener Moos sei eine Komponente beim Augsburger Klimaschutz. Beim städtischen Landschaftspflegeverband gebe es Überlegungen für eine Bewässerung des Höhgrabens, spruchreif sei noch nichts. Zudem gebe es in neueren Bebauungsplänen der Stadt die Vorschrift, Oberflächenwasser dem Boden zuzuführen. Grundsätzlich sei es so, dass sich die Beteiligten aus Stadt und Landkreis Aichach-Friedberg zusammensetzen müssten, um nach Lösungen für das Moor zu suchen.