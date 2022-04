Augsburg

Lechhauser Floßlände: Bald gibt es 70 Liegestühle am Lechufer

An der Floßlände gibt es künftig nicht nur Liegestühle für den Park zum Ausleihen. Auch die Sitzsteine vor dem Lokal werden derzeit rutschfest gemacht.

Plus An schönen Tagen zählt Stefan Bob Meitinger bis zu 800 Gäste in seinem Ausflugslokal. Derzeit wird das Umfeld der Augsburger Floßlände noch trittsicherer gemacht.

Von Silvia Kämpf

Wenn die Sonne scheint, herrscht an der noch jungen Floßlände Hochbetrieb. Stefan "Bob" Meitinger, der Pächter des von Baron Umberto Beck-Peccoz mit seiner Brauerei Kühbach erbauten Gastonomiebetriebs, kann mit der Auslastung bei gutem Wetter "mehr als zufrieden" sein. Zwischen 500 und 800 Gäste seien dann im Lauf des Tages anzutreffen. Dennoch arbeitet der Gastronom nach wie vor an der Optimierung des Lokals und seines Umfeldes.

