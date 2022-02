Augsburg

19:00 Uhr

Lechhauser Freibad wird geschlossen – rettet eine Notlösung die Saison?

Der Proviantbach fließt am Freibad Lechhausen vorbei.

Plus Viele Jahre lang wurde Abwasser auf dem Lechhauser Freibad in den Proviantbach eingeleitet. Das geht nun auf einmal nicht mehr. So reagiert die Stadt Augsburg.

Von Michael Hörmann

Das kleine Bad nahe der Ulrichsbrücke ist besonders bei Familien beliebt. Anwohnerinnen und Anwohner aus Lechhausen und der Jakobervorstadt steuern das Lechhauser Freibad gerne an. Die Schwimmmöglichkeiten in der städtischen Einrichtung sind wegen des eher kleinen Beckens zwar begrenzt, doch das Bad genießt einen Vorteil gegenüber anderen Freibädern der Stadt: Der Eintritt ist kostenlos. Nun aber droht dem Freibad für diese Saison das Aus. Die Stadt Augsburg hat erklärt, dass der Naturschutz sich gegen die bisherige Handhabe des Badebetriebs ausgesprochen habe. Es müsse nachgebessert werden. Aber warum eigentlich?

