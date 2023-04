Lechhauser Kirchweih: Die Stadt verhandelt noch mit dem Festwirt

Es bleibt spannend, ob Gastronom Stefan Meitinger auf die Lechhauser Kirchweih zurückkehrt. Knackpunkt ist die Größe des Festzelts. Das ist der Stand der Dinge.

Das Gögginger Frühlingsfest ist vorüber, der Augsburger Osterplärrer wird am Ostersonntag eröffnet. Für traditionsbewusste Menschen, die mit dem Stadtteil Lechhausen verbunden sind, gibt es im Jahr einen anderen Höhepunkt: die Lechhauser Kirchweih, die Mitte Oktober stattfindet. Im Vorjahr feierte Gastronom und Veranstalter Stefan "Bob" Meitinger seine Premiere als Festwirt. Es bleibt aber spannend, ob es in diesem Jahr eine Fortsetzung mit ihm gibt. Mit der Stadt Augsburg laufen die Verhandlungen. Dabei gibt es eine Kernfrage.

31 Bilder Beste Stimmung im Lechhauser Festzelt mit The Mannish Boys Foto: Annette Zoepf

Marktamtsleiter Wolfgang Färber bestätigt, dass es Abstimmungsgespräche mit Meitinger gebe. Knackpunkt ist offenbar die Größe des Festzelts. "Da der Bereich räumlich limitiert ist, sind die Aufstellmöglichkeiten für ein Bierzelt beschränkt", sagt Färber. Man müsse zudem auf Belange von Anwohnern Rücksicht nehmen. Der Lärmschutz spiele eine Rolle.

Stefan Meitinger war im Jahr 2022 Festwirt der Kirchweih in Lechhausen. Foto: Michael Hörmann

Meitinger hatte erklärt, dass er mit der Premiere als Festwirt in Lechhausen sehr zufrieden gewesen sei. Er habe viele positive Reaktionen auf die Veranstaltung erhalten. Meitinger hatte das Festzelt mit Auftritten von Rock-Bands gefüllt. Wirtschaftlich allerdings, so Meitinger, müsse sich der Betrieb eines Festzelts für ihn dauerhaft rentieren. Auch aus diesem Grund müsse das Zelt möglichst viele Plätze anbieten. Insofern müsse die Größe aus dem Vorjahr bleiben oder sogar leicht geändert werden. Meitinger hatte zudem betont, dass er sich an Öffnungszeiten von anderen Volksfesten in Augsburg orientieren wolle.

74 Bilder Das sind die Bilder zum Auftakt der Lechhauser Kirchweih Foto: Peter Fastl

Bei der Stadt rechnet man damit, dass die Entscheidung zeitnah fallen werde. Die Kirchweih in Lechhausen beginnt in diesem Jahr am Samstag, 14. Oktober, und dauert eine Woche. Zum Programm gehört ein Vergnügungspark mit Imbissständen. Tradition hat ein Umzug am Eröffnungstag.