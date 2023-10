Augsburg

Lechhauser Kirchweih: Festzeltstart mit kleinen Hindernissen

Die neuen Festzeltbetreiber Philipp Hilckmann und Elisabeth Terekhov ( Hubertushof in der Frinhaberau) sind mit dem ersten Wochenende in Lechhausen zufrieden.

Plus Das erste Wochenende auf der Lechhauser Kirchweih ist verhältnismäßig gut gelaufen, sagen Festwirt und Marktkaufleute. Im Zelt gab es einige Pannen.

Von Fridtjof Atterdal

Das neue Festzelt auf der Lechhauser Kirchweih kommt gut an. Auch wenn es am ersten Wochenende im Augsburger Stadtteil an der einen oder anderen Stelle noch geknirscht hat, sind die meisten Besucherinnen und Besucher mit der Arbeit der neuen Festwirte, Elisabeth Terkhov und Philipp Hilckmann vom Hubertushof zufrieden. Vor allem die Küche wird erwähnt. Und sogar die Festzeltbedienungen loben ihre Chefs.

Am Sonntag tropft es im Festzelt auf einmal von der Decke. Woher das Wasser kommt, ist zunächst nicht klar, berichten Gäste. Festwirt Hilckmann hat am Montag die Quelle gefunden und Abhilfe geschaffen. "Es ist Kondenswasser, das sich an den Zeltstangen und der Plane sammelt und dann auf die Tische tropft." Auch am Montag ist es noch nicht ganz trocken und Hilckmann zieht den Boden mit einem Wischer ab. "Ich konnte erst heute eine Heizung bekommen, jetzt sollte das Wasserproblem erledigt sein", hofft er. Mit der Heizung beseitigt er gleich noch einen weiteren Kritikpunkt vom Wochenende: Im Festzelt war es zeitweise ziemlich kalt.

