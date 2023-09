Augsburg

vor 47 Min.

Legende lebt wieder auf: So kommt die "neue" Rockfabrik bei Besuchern an

Die Augsburger Rockfabrik musste den alten Standort in der Riedingerstraße Mitte Juni verlassen. Nun hat der Nachtclub in der Piccardstraße ein neues Zuhause gefunden.

Plus Die Augsburger Rockfabrik ist zurück – und wie: Der Andrang zur Neueröffnung ist enorm. Doch in die Freude über den neuen Standort mischt sich auch Wehmut.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Die Nacht hat gerade erst begonnen, nur eine Handvoll Menschen hat es bislang ins Innere geschafft. Doch schon stehen die ersten auf der Tanzfläche – und geben sich der lauten, harten Musik hin, wie befreit. Sie headbangen, spielen Luftgitarre, singschreien mit. Es sind die ersten Annäherungsversuche zwischen der "neuen" Rockfabrik und ihrem früheren Publikum – in einer Nacht, auf die viele lange gewartet haben.

Welche Lücke im Augsburger Nachtleben klaffte, seit die Rockfabrik Mitte Juni die Riedingerstraße verlassen musste, wird am neuen Standort in der Piccardstraße schon lange vor der Neueröffnung deutlich. Eine Schlange mit ein paar Hundert Menschen – jünger, älter, mit gefärbten Haaren, viel schwarze und unkonventionelle Kleidung – führt vom Eingang über das Gelände, vorbei am neuen Parkplatz. Bernie, 40 Jahre alt und aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, wartet zusammen mit ein paar Freunden. "Seit klar ist, dass die Rofa wieder öffnet, haben wir uns den Tag freigehalten", sagt er. Er gehe in die Rofa, seit er 16 sei. "Jetzt haben wir richtig Bock, dass es wieder losgeht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen