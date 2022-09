Leiche am Bahnsteig gefunden: Gleise am Hauptbahnhof waren gesperrt

Am Augsburger Hauptbahnhof hat ein Bahnmitarbeiter eine Leiche entdeckt. Was über die Hintergründe bekannt ist.

Am Augsburger Hauptbahnhof ist am Mittwoch am späten Nachmittag eine Leiche aufgefunden worden. Laut der Polizei lag der tote Mann auf einer Bank am hinteren Bahnsteig der Gleise 6 und 7. Mittwochabend waren noch nicht alle Umstände geklärt. Die Kripo Augsburg wurde - wie in solchen Fällen üblich - eingeschaltet.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Vorerkrankungen. Die Beamten gehen von einem natürlichen Tod aus. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gab es laut einem Polizeisprecher keine.

Der Arzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte den leblosen Mann auf der Bank entdeckt und etwa um 15.30 Uhr den Notruf verständigt. In solchen Fällen wird sofort ein Rettungswagen beziehungsweise Arzt mit herausgeschickt, wie der Polizeisprecher erklärte. Der Arzt stellte dann vor Ort den Tod des Mannes fest.

Während des Einsatzes kam es vorübergehend zu Behinderungen im Zugverkehr. (ina/AZ)