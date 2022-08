Leiche am Hauptbahnhof gefunden – zwei Gleise wegen Polizeieinsatz gesperrt

Am Augsburger Hauptbahnhof wurde eine Leiche gefunden. Zwei Bahnsteige sind gesperrt. Die Kripo ist eingeschaltet.

Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof am späteren Nachmittag: Nach Informationen unserer Redaktion wurde an einem Bahnsteig eine Leiche gefunden. Die Umstände sind bislang noch unklar. Die Kripo ist eingeschaltet. Wie die Bundespolizei bestätigt, sind aktuell zwei Bahnsteige gesperrt. Es kommt auch zu Behinderungen im Zugverkehr. Es handelt sich wohl um die Bahnsteige 6 und 7.

Betroffene Reisende sollen sich an die Auskunft der Deutschen Bahn wenden. (ina)

