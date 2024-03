Leichte Beute: Augsburger Feuerwehr rettet verletzten Graureiher

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wird am Dienstagmorgen zu einem außergewöhnlichen Einsatz in die Prof.-Steinbacher-Straße gerufen. Es geht um ein verletztes Tier.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem außergewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Wie es in einer Mitteilung heißt, erreichte sie gegen 7.45 Uhr ein Notruf, demzufolge ein verletzter Storch in der Prof.-Steinbacher-Straße liege und sich nicht mehr bewegen könne. Er sei möglicherweise aus dem Netz gefallen.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Graureiher in der Prof.-Steinbacher-Straße gerettet. Ein Anwohner hatte einen verletzten Storch gemeldet. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Storch aus Nest gefallen? Augsburger Feuerwehr rettet verletzten Graureiher

Ein Kleinalarmfahrzeug der Feuerwehr rückte an – und entdeckte im Laub einen verletzten Graureiher, der weder fliegen noch schnell weglaufen konnte. "Vermutlich wäre er eine leichte Beute für eventuell freilaufende Hunde gewesen", so die Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten das verletzte Tier trotz leichten Widerstands fachmännisch eingefangen und anschließend zum Tierarzt gebracht. (kmax)