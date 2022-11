Augsburg



Lenart Hoesch – ein Richter, der mit Menschen kann

Lenart Hoesch geht Anfang 2023 in Ruhestand. Der Vorsitzende Richter der Jugendkammer gilt innerhalb der Augsburger Justiz als prägende Gestalt.

Plus Der pädophile Kinderarzt Harry S., der tödliche Schlag am Kö: Lenart Hoesch hat in Augsburg spektakuläre Fälle verhandelt. Und musste manchmal unter großem Druck entscheiden.

Von Jan Kandzora

Wenn Richter Lenart Hoesch auf seinem Stuhl hin- und herrutscht, droht Ungemach. Es kann dann vorkommen, dass Anwälte ihren eigenen Mandanten hastig ins Wort fallen, bevor diese sich mit ihrer Aussage weiter in die Grütze reiten. Denn der plötzliche Bewegungsdrang auf dem Richterstuhl ist ein Vorbote, dass der 66-Jährige laut werden wird. Oft passiert das nicht, obwohl es in den Verhandlungen, die er leitet, um viel geht – aber wenn er das Gefühl hat, dass man ihn für dumm verkauft, dann geschieht es schon. Hoesch ist Vorsitzender Richter der Jugendkammer am Landgericht, die sich mit gravierenden Fällen befasst: Es geht um Missbrauch von Kindern, um Vergewaltigungen, manchmal auch um Tötungsdelikte.

