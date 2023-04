Lernen fürs Abitur: Augsburger Stadtbücherei öffnet länger

Augsburgs Stadtbücherei will Schülerinnen und Schüler in der Prüfungszeit mit besonderen Angeboten unterstützen.

Die Augsburger Stadtbücherei hat ein neues Angebot speziell für junge Leute. Bis 4. Mai ist unter der Woche ausschließlich für Schülerinnen und Schüler abends bis 20 Uhr geöffnet. Mit der befristet verlängerten Öffnungszeit montags bis freitags sollen Abiturienten unterstützt werden. Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) sagt, "die Stadtbücherei schafft ein angenehmes Lernumfeld, in dem sich alle wohlfühlen und in Ruhe auf ihre Prüfungen vorbereiten können". Damit wolle man einen Beitrag für ein erfolgreiches Abitur leisten.

Abi-Vorbereitung: Ladekabel und Snacks in der Augsburger Stadtbücherei

Laut Büchereileiterin Tanja Fottner stehen an den "Lernabenden" Schülerinnen und Schülern alle Arbeitsplätze in der Stadtbücherei zur Verfügung. Die Gruppenräume können ohne vorherige Anmeldung genutzt werden. Überdies stehen Ladekabel zur Verfügung, die mit dem Büchereiausweis für die Nutzung im Haus ausgeliehen werden können. Auch Bücher zur Abiturvorbereitung stehen bereit und an den Arbeitsplätzen. Im ersten und zweiten Stockwerk solle es Wasser und kleine Snacks geben.

Die schriftlichen Abiturprüfungen laufen in Bayern von 26. April bis 5. Mai, die Kolloquiumsprüfungen von 15. Mai bis 26. Mai. (eva)