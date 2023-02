Leser schlagen vor: Vorübergehend die Preise im ÖPNV senken

Die angekündigten Verschlechterungen im ÖPNV-Takt ärgern Kundinnen und Kunden. Leser schildern ihre Erfahrungen und suchen mit nach Lösungen.

"Unverschämt" und "seltsam" - dies sind Worte, die den Augsburgerinnen und Augsburger derzeit für die erneuten Verschlechterungen im Nahverkehr einfallen. Wie berichtet, sollen ab Montag weitere Verbindungen im Tram-, vor allem aber im Busnetz wegfallen. Ein Grund ist der hohe Krankenstand beim Personal der Stadtwerke, ein anderer einige Großbaustellen, die dafür sorgen, dass die Verkehrsbetriebe mehr Personal für den Ersatzverkehr einsetzen müssen. Schon bevor die Verschlechterungen eingetreten sind, haben unsere Redaktion zahlreiche Reaktionen erreicht. Eine Auswahl:

Lidia Sabljic findet es "eigentlich schon unverschämt", dass die Stadtwerke auf ihrer Webseite nicht über die geplante Ausdünnung der Fahrpläne informiert. "Dass außerhalb der Stoßzeiten bzw. des Berufsverkehrs kein Fünf-Minuten-Takt notwendig ist, ist in Ordnung. Es kann aber nicht sein, dass abgelegene Ortsteile eine noch schlechtere Anbindung erfahren", ärgert sie sich. "Außerdem kennen die Preise für Tickets und Abos nur eine Richtung, nämlich die nach oben, dafür wird das Angebot verkleinert. Da kommt bei dem ein oder anderen (langjährigen) Kunden bestimmt Unverständnis auf."

Könnten die Bauarbeiten hinausgeschoben werden?

Konstruktive Vorschläge macht der Augsburger Robert-Christian Bader. Seine Idee: "Man vesucht, bestehende Buslinien soweit als möglich so umzuleiten, das andere Haltestellen angefahren werden können z. B. Linie 35 über Fischertor und Frauentorstraße." Auch Leihfirmen zieht er in Betracht, um den Personalnotstand auszugleichen - oder aber, die Stadt verschiebe die Baustelle Schmiedberg und Karolinenstraße, damit kein Ersatzverkehr notwendig wird. Vor allem Baders letzter Vorschlag dürfte vielen Nahverkehrskundinnen und -kunden gefallen: Die Stadtwerke sollten die Fahrpreise "in dieser Situation so senken, dass Leute mit einem Abonnement oder einer Monatskarte einen Rabatt bekommen." Bei Kurzstrecken könnte auch der Geltungsbereich von fünf auf sechs Stationen ausgeweitet werden.

Für Jürgen Hajek aus Bobingen erwecken die Stadtwerke den Anschein, als wollten sie "den letzten treuen Fahrgast mit einem ausgedünnten Fahrplan und den immer höher werdenden Gebühren vergraulen". Er fragt sich, warum so viele Fahrerinnen und Fahrer krankheitsbedingt ausfallen und wie die Bezahlung aussieht, wenn kein neues Personal gefunden wird. Hajek glaubt, dass es hier Nachbesserungsbedarf geben könnte.

Aus beruflichen Gründen ist Brigitte Vitzthum auf Bus und Tram angewiesen: "Als Schichtarbeiter habe ich noch mehr Wartezeit an der Haltestelle, da ich den Anschluss nicht erreiche. Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr", schreibt sie. Der Personalmangel habe sich in vielen Bereichen seit Jahren bemerkbar macht. "Und was ist geschehen? Preise werden teurer. Warum bleiben die Stadtwerke nicht bei der Wahrheit? Kein Personal und hoher Krankenstand – da kommt mir einer noch mit Mobilitätswende und Umweltschutz."

Bei aller Kritik gibt es aber auch positive Reaktionen, zum Beispiel die von Walter Föllmer aus dem Friedberger Stadtteil Wulfertshausen: Er benutzt den ÖPNV öfters, unter anderem zu Abendveranstaltungen im Bereich Augsburg-Senkelbach. Eine dieser Fahrten vor zwei Wochen schildert er: "Die Heimfahrt war so geplant: Tramlinie 2 bis Rathausplatz, dann Linie 1 bis Schleiermacherstraße. Dann (letzter) Bus 211, circa 23.30 Uhr nach Wulfertshausen. Das dauert normalerweise etwa 40 Minuten trotz zweimal umsteigen und ist sehr akzeptabel. Leider war die Fahrt am Rathausplatz zu Ende wegen eines Fahrzeugs im Gleis. Ein Ersatzbus wurde angekündigt – kam aber nicht. Nach 20 Minuten Warten war der Bus in der Schleiermacherstraße mit Sicherheit weg. Also Taxi nach Friedberg, nicht ganz billig."

Föllmer schickte seine Streifenkarte samt Taxibeleg an den AVV, die wiederum alles an die Stadtwerke weiterleitete. Die meldeten sich kurz später mit der Nachricht, man würde ihm die Kosten erstatten. "Was mich beeindruckt hat, war der schnelle und vor allem völlig unbürokratische Ablauf der Sache. Da war der Ärger des Wartens auf dem feuchtkalten Rathausplatz vergessen." (nip)

Ab kommenden Montag erfolgt der erste Schritt der weiteren Ausdünnung der Fahrpläne für Bus und Tram. Werden die Änderungen spürbar oder werden sie akzeptabel sein? Wie werden Ihre Erfahrungen sein? Schicken Sie uns gerne Ihre ersten Eindrücke an lokales@augsburger-allgemeine.de unter dem Stichwort "Nahverkehr".