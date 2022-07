Leser zu geplanten Fällungen: Um jeden Baum kämpfen

Der Platz vor dem Augsburger Hauptbahnhof soll umgestaltet werden, die alten Bäume sind dabei im Weg. Die Pläne der Stadt, sie zu fällen, stößt auf wenig Gegenliebe.

Die Stadt Augsburg möchte im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes alle dort noch verbliebenen Bäume fällen und durch Neupflanzungen, die über die bestehende Zahl hinausgehen, ersetzen. Neben den drei noch verbliebenen Platanen rund ums Containerdorf am südlichen Platzrand (vier Platanen waren im Zuge der Errichtung der Interimscontainer von der DB schon so beschädigt worden, dass sie gefällt werden mussten) betrifft dies auch alle Bäume auf der Nordseite am Helio-Center sowie Bäume in der Viktoriastraße. Faktisch geht es um rund 45 Fällungen, denen 59 Neu- und Ersatzpflanzungen gegenüberstehen. Das Baureferat argumentiert mit dem schlechten Zustand vieler Bäume, der einen Erhalt unmöglich mache. Bei Bürgerinnen und Bürgern kommt dieses Vorhaben schlecht an, was sie in zahlreichen Leserbriefen an unsere Redaktion zum Ausdruck bringen. Eine Auswahl.

Bäume sind kein Gestaltungselement

Dank an Frau Knab für die klare Einschätzung im Kommentar. Man fragt sich, wann auch die Oberbürgermeisterin und ihr Bauamt begreifen, dass Bäume kein „Gestaltungselement“ sind, sondern maßgeblich mit dem Klima zu tun haben. Wer bei der Hitze der letzten Tage in der Innenstadt war, wird dafür sein, in Augsburg keinen einzigen Baum mehr zu fällen! Norbert Schaepe, Augsburg

Der Umweltreferent müsste um jeden Baum kämpfen

Inzwischen sollte angesichts steigender Temperaturen und sich aufheizender Innenstädte jeder wissen, wie wichtig alter Baumbestand als Schattenspender und zur Abkühlung ist. Nur nicht bei der schwarz-grünen (!) Stadtregierung. Statt sich Gedanken zu machen, wie man die stehenden Bäume in eine Neugestaltung des Bahnhof-Vorplatzes einbinden könnte, um einen individuellen Gesamteindruck zu erzielen, wird mit fadenscheinigen Argumenten eine Komplettabholzung befürwortet, um freie Hand für eine 0815-Gestaltung zu bekommen. Zur Beruhigung der Öffentlichkeit sollen dann 59 Neu- und Erstpflanzungen erfolgen. Dabei ist unstrittig, dass es Jahrzehnte dauert, bis Neupflanzungen die „Leistungen“ alter Bäume erreichen. Deshalb müsste ein grüner Umweltreferent doch um jeden alten Baum kämpfen! Nicht so Herr Erben! Aber vielleicht tun das jetzt die Aktivisten vom Klima-Camp: mit einem Kampf um die Bäume am Bahnhofsplatz könnte man wirklich etwas für das Klima tun! Wolfgang Götz, Augsburg

Der Baureferent verschweigt eine Sache

Dass auf dem Bahnhofplatz mehr als 40 Bäume beseitigt werden sollen, ist ein erneuter Skandal aus dem Haus des glücklosen Baureferenten Merkle. Er versucht zwar seine Hände in Unschuld zu waschen, indem er auf das Ergebnis eines Wettbewerbs verweist. Dabei verschweigt er aber, dass es bei der Formulierung der Wettbewerbsaufgabe versäumt wurde, den Erhalt der Bäume zur bindenden Vorgabe zu machen. Dass nun auch noch angebliche Krankheiten und schlechte Wuchsbedingungen als Argumente herangezogen werden, folgt einem alten Muster, bei dem wiederum die Verantwortung auf andere abgeschoben wird. Nun scheinen die Bäume vorerst gerettet, und der Stadtrat hat die Chance, auch diesen Fehler des Baureferenten zu korrigieren. Vielleicht kommt er ja auf die blendende Idee, einfach den schönen, gut funktionierenden alten Zustand wieder herstellen zu lassen! Ulrich Englaender, Neusäß

Gegen Baumfällungen ohne Not

Bäume sind überhaupt kein Gestaltungselement, sondern dienen in gerade dieser Zeit so sehr dem Klimaschutz, den wir so brauchen. Da fehlt jeder Baum in der Stadt. Ich bin gegen jede Baumfällung ohne Not und rein aus bautechnischen Maßnahmen. Jörg Dossmann, Augsburg

Privatleute dürften sich das nicht leisten

Da wachsen gesunde Bäume an einer Stelle, an der sie niemanden stören und diese sollen gefällt werden, weil der Architekten-Entwurf es vorsieht? Das geht gar nicht! Wenn jemand auf privatem Grund aus gleichen Gründen einen Baum entfernen möchte, gibt es keine Genehmigung. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen! Die Bäume am Bahnhofsvorplatz gehören gepflegt und die eingewachsenen Roste entfernt. Im Weiteren sollte der Pflaster-Belag mit Brunnen wieder hergestellt werden. Auf keinen Fall darf hier eine Granit-Piste wie in der Fußgängerzone entstehen, das heizt sich um ein Vielfaches mehr auf als das alte Pflaster.

Es kann auch nicht sein, dass 20 Millionen Euro nur für den Bahnhofsvorplatz ausgegeben werden. Es gibt viele Projekte im Stadtgebiet, die Vorrang genießen. Was zudem nicht zu verstehen ist: In der Rosenaustraße soll wegen der Kastanienbäume dort keine Linie 5 möglich sein, so die Stadt. Diese haben aber nachweislich bald ihre Altersgrenze erreicht, stehen auf ungünstigem Terrain und viele sind krank! Hier wäre eine Neugestaltung anzustreben und mit der Linie 5 die bessere Trassenwahl und es müssten nicht entlang der Holzbachstraße wieder gesunde Bäume gefällt werden. Max Unger, Augsburg

Alte Bäume müssen Priorität haben

Mit Entsetzen mussten wir lesen, dass am Hauptbahnhof geplant ist, alle 45 Bäume zu fällen. Das Argument, dass dafür mehr neue Bäume gepflanzt werden sollen und dass die Alten geschädigt seien, überzeugt uns nicht. Wieder einmal sollen alte Bäume in der Innenstadt, die sich in vielen Jahren an den Standort angepasst haben, dran glauben. Man könnte sie sicherlich in die Planung mit einbeziehen, wenn man nur wollte. Ein neu gepflanzter Baum braucht bekanntlich viele Jahre, bis er so groß geworden ist, um Schatten zu spenden und positive Effekte auf das Klima zu haben, was ihm aber auch nur bei guter Pflege gelingt. Leider fallen in Augsburg immer wieder alte Bäume anderen Interessen zum Opfer, werden einfach gefällt oder (unabsichtlich?) so stark beschädigt, dass sie nicht zu retten sind, Beispiele gibt es genug. Und zum Ausgleich Bäume irgendwo am Stadtrand zu pflanzen ist Augenwischerei. Ein Altbestand, gerade in der Innenstadt, muss Priorität haben! Gabriele Eisinger, Augsburg

Bäume sollten noch auf viel mehr Plätzen stehen

Dem Kommentar, in dem der Stadt Scheinheiligkeit beim Baumschutz vorgeworfen wird, kann ich in allen Punkten zustimmen. Bäume zu fällen, weil sie nicht ins Konzept passen, ist inakzeptabel. Auch wenn Experten zu dem Ergebnis kommen, dass diese Schäden aufweisen, ist das noch lange kein Grund, sie zu fällen.

Leider wird von den Verantwortlichen landesweit nicht erkannt, welchen eminenten Wert Bäume und sonstige Grünanlagen für des Stadtklima in Zukunft haben werden. Wenn es uns nicht gelingt, jede Stadt grüner werden zu lassen, werden diese in absehbarer Zeit nicht mehr lebenswert sein. Auch ich habe der Stadt Plätze vorgeschlagen, auf denen dringend Bäume gepflanzt werden sollen, aber jeder meiner Vorschläge wurde mit „Totschlagargumenten“ vom Tisch gewischt. Erwin Kefer, Augsburg