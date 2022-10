Leseraufruf: Wir suchen den schönsten Hund in Augsburg

Schäfer, Pudel, Labrador: Wer ist der schönste Hund in der Stadt? Schicken Sie uns ein Bild Ihres Vierbeiners.

Hunde sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland – zumindest nach den Katzen. Mehr als zehn Millionen Hunde leben inzwischen in der Bundesrepublik. Insbesondere in den vergangenen Corona-Jahren sind einige Vierbeiner als Haustiere hinzugekommen. Klar, Hunde sind wie Familienmitglieder, schaffen Struktur, sorgen für viel Zeit an der frischen Luft und sind ein guter Ausgleich zur Arbeit. Aber nicht nur im privaten Raum sind sie häufig anzutreffen. Auch als Unterstützer von Menschen, etwa im Bereich der Verbrechensbekämpfung oder bei Rettungseinsätzen, leisten sie dem Menschen wertvolle Dienste.

So funktioniert die Hundefoto-Aktion

Wir sind zum Welthundetag am 10. Oktober auf der Suche nach den schönsten Hundefotos unserer Leserinnen und Leser in der Stadt Augsburg. Schicken Sie uns ein Bild von ihrem Vierbeiner in möglichst hoher Auflösung zu. Anschließend werden anhand eines Bildervotings die schönsten Bilder ermittelt.