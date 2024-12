Lesung in Reisebus verlegt: Die Sellner-Show in Augsburg bleibt aus

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner hat seine für Sonntagnachmittag angekündigte Lesung abgehalten – allerdings nicht im Augsburger Stadtgebiet, sondern in einem Reisebus. Damit hielt er sich an ein Betretungsverbot, das die Stadt Augsburg am vergangenen Freitag gegen ihn ausgesprochen hatte. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration auf dem Königsplatz, die sich vorab gegen den geplanten Auftritt gerichtet hatte, werteten dies als großen Erfolg.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Sellner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis