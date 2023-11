Letzter Weg im Hospiz: "Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel Leben ist"

Von Katharina Indrich - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Seit Anfang Oktober ist Christina W. im St.-Vinzenz-Hospiz in Augsburg. Auf ihrem letzten Weg wird sie von vielen Menschen begleitet. Von Menschen wie Markus Entter.

Neun Tage lang hat Christina W. an dem Puzzle gearbeitet. 2000 Teile hat sie zusammengefügt. Jetzt ist das Bild fertig. Es zeigt den Strand von St. Peter Ording. Am Horizont versinkt langsam die Sonne im Meer. Dass das Puzzle, das ihre Tochter ihr gegeben hat, ausgerechnet einen Sonnenuntergang zeigt, ist Zufall. Und doch wirkt das Motiv wie ein Symbol für die Lebensphase, in der sich Christina W. befindet. Seit Anfang Oktober ist sie Gast im St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg. Wie lange sie ihrer Krebserkrankung noch Paroli bieten kann, ob sie ihr zweites Enkelkind, das Ende Januar zur Welt kommen wird, noch im Arm halten wird: Die 61-Jährige weiß es nicht. Doch sie kämpft um jeden einzelnen Tag. Und mit ihr kämpfen viele andere Menschen. Pflegepersonal und Hospizbegleiter. Für einen Abschied in Würde, ohne Schmerzen. Umgeben und geborgen von einfühlsamen Begleitern auf diesem, ihrem letzten Weg.

Als sogenannte grüne Dame hat sich die zweifache Mutter früher selbst ehrenamtlich im Krankenhaus um die Patienten gekümmert. Christina W. saß bei ihnen am Bett, hatte ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen. Nun selbst auf er anderen Seite zu stehen, das sei ihr anfangs nicht leicht gefallen, sagt sie. "Es war für mich die ersten Tage sehr, sehr schwer zu begreifen, dass ich jetzt loslassen kann, dass sich jetzt andere Menschen um mich kümmern und mir hier geholfen wird."

